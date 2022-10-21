Названы 4 составляющие нарушения «Ред Булл» финансового регламента Формулы-1

Нарушение командой «Ред Булл» финансового регламента в прошлом сезоне Формулы-1 составило порядка $ 1,8 миллиона и касалось четырёх составляющих. Об этом информирует RacingNews365.



Подчёркивается, что в «Ред Булл» изначально считали, что у них в запасе от предела расходов оставалось 4 млн. Однако оговоренные выше четыре составляющих принесли команде в сумме минус $ 5,8 млн, что и стало причиной нарушения. Два пункта конкретизированы.



В эти четыре составляющие входят:



— внутренние расходы команды — $ 800 тыс.

— кейтеринг — $ 1,2 млн



Кроме того, австрийский гоночный коллектив превысил лимит бюджета из-за использования запасных частей (ранее на запчасти авто прошлых лет не нужно было выплачивать налог, но потом это правило изменили, и их стоимость была включена в потолок расходов), а также вследствие запутанной налоговой ситуации с властями Великобритании (отмечается, что здесь Международная автомобильная федерация (ФИА) может пойти навстречу «Ред Булл»). В итоге и имело место превышение расходов .



Со ссылкой на источник отмечается, что внутренние расходы «Ред Булл» связаны с бывшим руководителем отдела аэродинамики Дэном Фаллоузом, который покинул свой пост в середине 2021 года, чтобы занять должность технического директора «Астон Мартин». Предполагается, что австрийская команда не учитывала Фаллоуза в своих расчётах, в отличие от Международной автомобильной федерации.



Кроме того, отмечается, что, несмотря на слухи, условия контракта Эдриана Ньюи не считается причиной нарушения.

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