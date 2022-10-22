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«Феррари» — о выступлении Шварцмана на тренировке: отличная работа со стороны Роберта

«Феррари» — о выступлении Шварцмана на тренировке: отличная работа со стороны Роберта
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Команда Формулы-1 «Феррари» кратко прокомментировала выступление российско-израильского гонщика Роберта Шварцмана на первой пятничной тренировке Гран-при США. Для вице-чемпиона Формулы-2 это была дебютная практика в Формуле-1.

«Отличная работа со стороны Роберта Шварцмана в его первой сессии за рулём F1-75, он помог нам подготовиться к уик-энду.

Эта улыбка говорит сама за себя! Какой отличный день для Роберта, ещё одного гонщика Академии „Феррари“, который сделал шаг вперёд и провёл официальную сессию в Формуле-1», — написала итальянская команда в своём аккаунте в «Твиттере».

Фото: https://twitter.com/ScuderiaFerrari/status/1583555475261399040

Роберт Шварцман завершил первую тренировку Гран-при США Формулы-1 на «Трассе Америк» с 16-м результатом. Боевой пилот «Феррари» Карлос Сайнс стал быстрейшим.

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