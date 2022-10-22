Гасли: ФИА подвергла мою жизнь опасности в Японии, мы потеряли Бьянки по этой же причине

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался об инциденте, который произошёл во время Гран-при Японии. Напомним, француз на высокой скорости чуть не столкнулся с эвакуатором, который выехал на трассу, чтобы забрать болид Карлоса Сайнса.

«Не буду врать, в момент проезда рядом с эвакуатором я понял, что нахожусь в двух метрах от гибели. Я проехал там, думая, что на участке трассы ничего нет. Поэтому я ехал на максимальной скорости, что совершенно не соответствовало ситуации, происходящей на трассе.

Я был в ярости, потому что организаторы подвергли мою жизнь опасности. Это неприемлемо, если бы я знал, что эвакуатор находится на трассе, то не стал бы так рисковать — жизнь важнее, чем любая секунда, которую можно отыграть под машиной безопасности.

Увидев красный флаг, я вообще не понял, почему там не стали дожидаться, пока все заедут в боксы, а сразу выпустили эвакуатор на гоночную трассу. Я был просто в ярости от того, что они не научились на этих ошибках, ведь мы потеряли Жюля Бьянки по этим же причинам», — приводит слова Гасли Racingnews365.

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