Стролл: Алонсо не надо было подъезжать ко мне так близко, он мог начать манёвр раньше

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал столкновение с Фернандо Алонсо в гонке Гран-при США.



«Да, я поздно подвинулся, но была большая разница в скорости, так что мне приходилось гадать, где он позади меня. И я всё-таки не ударил его в бок: было столкновение его переднего антикрыла с задней частью моей машины. Я оставил ему достаточно места слева, так что нельзя говорить, что я вытеснял его в стену или что-то такое. Он мог бы начать манёвр раньше и сильнее сместиться влево. Для него не было нужды подъезжать ко мне так близко. Так что на инцидент можно смотреть совсем по-разному.



Штраф? Нам нужно пойти к стюардам — не знаю, что там будет. Слева было много места, так что он мог сдвинуться раньше и оставить себе самому больше пространства. Ему не надо было ехать так близко ко мне», — приводит слова Стролла The Race.