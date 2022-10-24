Льюис Хэмилтон объяснил причину сложностей при защите на прямых в гонке ГП США

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о выступлении на Гран-при США, где он показал второй результат. Победу добыл Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Льюис уступил ему пять секунд, признавшись также, что испытывал трудности при защите на прямых из-за вибрировавшего зеркала.
«Я разбит. Было потрясающе лидировать, но машина сегодня была не из лучших. Мы лидировали, но потом я уже ничего не мог поделать. Думаю, они намного, примерно на 10 км/ч, быстрее нас на прямых. В конце прямой наши зеркала так сильно вибрировали, что я просто не мог видеть, где он был, поэтому было трудно защищаться. Победа была бы огромным триумфом для всех нас и огромной наградой.
Что я вынесу из сегодняшнего дня, так это то, что у нас был хороший темп. Знаю, что, когда они создадут хорошую машину, я выведу её на вершину. Мы должны продолжать двигаться вперёд», — приводит слова Хэмилтона F1i.
Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине:
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