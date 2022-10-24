Штайнер — о протестах «Хааса» на Гран-при США: ФИА должна быть последовательной

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер объяснил решение команды подать два протеста на Гран-при США, связанных с пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом и гонщиком «Альпин» Фернандо Алонсо.

Напомним, на машине Алонсо после столкновения с Лэнсом Строллом шаталось правое зеркало заднего вида, которое в итоге оторвалось незадолго до финиша.

Перес в начале гонки повредил переднее антикрыло в борьбе с Валттери Боттасом. На болиде Серхио была повреждена правая торцевая пластина, которая очень быстро оторвалась.

«Я ни на кого не нацеливаюсь. Решения ФИА должны быть последовательными. ФИА является регулятором, и они должны быть последовательными. Если у кого-то из гонщиков не хватает зеркала, а в правилах сказано, что нужно иметь два зеркала, то нужно иметь два. По крайней мере, мы работаем на будущее. Мы видели, как его зеркало хлопало, а потом оно слетело. И тогда он должен быть дисквалифицирован, потому что у него нет защитного оборудования», — приводит слова Штайнера Motorsport.