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Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при США: Гасли в трёх очках от дисквалификации

Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при США: Гасли в трёх очках от дисквалификации
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По итогам 19-го этапа сезона-2022, Гран-при США, сразу несколько пилотов получили штрафные баллы. Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли получил штраф за несоблюдение дистанции за машиной безопасности — он отпустил впередиидущую машину более чем на 10 корпусов. За это Пьер получил пять секунд штрафа (а затем ещё десять за ошибку при отстаивании этих пяти секунд на пит-стопе) и два штрафных балла.

Кроме того, два штрафных балла и штраф в виде потери трёх мест на старте Гран-при Мексики получил Лэнс Стролл за его аварию с Фернандо Алонсо.

Ещё один штрафной балл получил Александер Албон — таец выехал за пределы трассы, получил преимущество в борьбе и не вернул позицию. Штрафной балл получил и Мик Шумахер — гонщик «Хааса» четырежды нарушил границы трассы в ходе гонки, получив пятисекундный штраф.

Два штрафных балла заработал Джордж Расселл за его аварию с Карлосом Сайнсом в первом повороте.

Ещё два штрафных балла судьи выписали Николасу Латифи — за выдавливание за пределы трассы Мика Шумахера.

За минувшие две недели штрафные баллы у пилотов не сгорали.

Возглавляет протокол теперь Пьер Гасли — на его счету 9 штрафных баллов за 12 месяцев, причём ближайшие баллы Гасли сгорят после Гран-при Эмилии-Романьи 2023 года, то есть через десять гонок.

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Пьер Гасли«Альфа Таури»922 мая 2023 года — 2 балла
Юки Цунода«Альфа Таури»814 ноября 2022 года — 2 балла
Александер Албон«Уильямс»727 марта 2023 года — 2 балла
Эстебан Окон«Альпин»520 марта 2023 года — 2 балла
Макс Ферстаппен«Ред Булл»521 ноября 2022 года — 2 балла
Лэнс Стролл«Астон Мартин»59 апреля 2023 года — 2 балла
Николас Латифи«Уильямс»512 июня 2023 года — 1 балл
Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»427 марта 2023 года — 1 балл
Фернандо Алонсо«Альпин»48 мая 2023 года — 2 балла
Даниэль Риккардо«Макларен»426 марта 2023 года — 1 балл
Джордж Расселл«Мерседес»410 июля 2023 года — 2 балла
Кевин Магнуссен«Хаас»38 мая 2023 года — 2 балла
Серхио Перес«Ред Булл»22 октября 2023 года — 2 балла
Себастьян Феттель«Астон Мартин»210 июля 2023 года — 1 балл
Ландо Норрис«Макларен»110 июля 2023 года — 1 балл
Валттери Боттас«Альфа Ромео»121 ноября 2022 года — 1 балл
Шарль Леклер«Феррари»19 октября 2023 года — 1 балл
Мик Шумахер«Хаас»123 октября 2023 года — 1 балл
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