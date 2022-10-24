Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при США: Гасли в трёх очках от дисквалификации

По итогам 19-го этапа сезона-2022, Гран-при США, сразу несколько пилотов получили штрафные баллы. Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли получил штраф за несоблюдение дистанции за машиной безопасности — он отпустил впередиидущую машину более чем на 10 корпусов. За это Пьер получил пять секунд штрафа (а затем ещё десять за ошибку при отстаивании этих пяти секунд на пит-стопе) и два штрафных балла.



Кроме того, два штрафных балла и штраф в виде потери трёх мест на старте Гран-при Мексики получил Лэнс Стролл за его аварию с Фернандо Алонсо.



Ещё один штрафной балл получил Александер Албон — таец выехал за пределы трассы, получил преимущество в борьбе и не вернул позицию. Штрафной балл получил и Мик Шумахер — гонщик «Хааса» четырежды нарушил границы трассы в ходе гонки, получив пятисекундный штраф.



Два штрафных балла заработал Джордж Расселл за его аварию с Карлосом Сайнсом в первом повороте.



Ещё два штрафных балла судьи выписали Николасу Латифи — за выдавливание за пределы трассы Мика Шумахера.



За минувшие две недели штрафные баллы у пилотов не сгорали.



Возглавляет протокол теперь Пьер Гасли — на его счету 9 штрафных баллов за 12 месяцев, причём ближайшие баллы Гасли сгорят после Гран-при Эмилии-Романьи 2023 года, то есть через десять гонок.

Пилот Команда Баллы Когда сгорят Пьер Гасли «Альфа Таури» 9 22 мая 2023 года — 2 балла Юки Цунода «Альфа Таури» 8 14 ноября 2022 года — 2 балла Александер Албон «Уильямс» 7 27 марта 2023 года — 2 балла Эстебан Окон «Альпин» 5 20 марта 2023 года — 2 балла Макс Ферстаппен «Ред Булл» 5 21 ноября 2022 года — 2 балла Лэнс Стролл «Астон Мартин» 5 9 апреля 2023 года — 2 балла Николас Латифи «Уильямс» 5 12 июня 2023 года — 1 балл Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 4 27 марта 2023 года — 1 балл Фернандо Алонсо «Альпин» 4 8 мая 2023 года — 2 балла Даниэль Риккардо «Макларен» 4 26 марта 2023 года — 1 балл Джордж Расселл «Мерседес» 4 10 июля 2023 года — 2 балла Кевин Магнуссен «Хаас» 3 8 мая 2023 года — 2 балла Серхио Перес «Ред Булл» 2 2 октября 2023 года — 2 балла Себастьян Феттель «Астон Мартин» 2 10 июля 2023 года — 1 балл Ландо Норрис «Макларен» 1 10 июля 2023 года — 1 балл Валттери Боттас «Альфа Ромео» 1 21 ноября 2022 года — 1 балл Шарль Леклер «Феррари» 1 9 октября 2023 года — 1 балл Мик Шумахер «Хаас» 1 23 октября 2023 года — 1 балл