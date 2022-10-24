Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при США: Гасли в трёх очках от дисквалификации

По итогам 19-го этапа сезона-2022, Гран-при США, сразу несколько пилотов получили штрафные баллы. Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли получил штраф за несоблюдение дистанции за машиной безопасности — он отпустил впередиидущую машину более чем на 10 корпусов. За это Пьер получил пять секунд штрафа (а затем ещё десять за ошибку при отстаивании этих пяти секунд на пит-стопе) и два штрафных балла.
Кроме того, два штрафных балла и штраф в виде потери трёх мест на старте Гран-при Мексики получил Лэнс Стролл за его аварию с Фернандо Алонсо.
Ещё один штрафной балл получил Александер Албон — таец выехал за пределы трассы, получил преимущество в борьбе и не вернул позицию. Штрафной балл получил и Мик Шумахер — гонщик «Хааса» четырежды нарушил границы трассы в ходе гонки, получив пятисекундный штраф.
Два штрафных балла заработал Джордж Расселл за его аварию с Карлосом Сайнсом в первом повороте.
Ещё два штрафных балла судьи выписали Николасу Латифи — за выдавливание за пределы трассы Мика Шумахера.
За минувшие две недели штрафные баллы у пилотов не сгорали.
Возглавляет протокол теперь Пьер Гасли — на его счету 9 штрафных баллов за 12 месяцев, причём ближайшие баллы Гасли сгорят после Гран-при Эмилии-Романьи 2023 года, то есть через десять гонок.
|Пилот
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|9
|22 мая 2023 года — 2 балла
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|8
|14 ноября 2022 года — 2 балла
|Александер Албон
|«Уильямс»
|7
|27 марта 2023 года — 2 балла
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|5
|20 марта 2023 года — 2 балла
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|5
|21 ноября 2022 года — 2 балла
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|5
|9 апреля 2023 года — 2 балла
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|5
|12 июня 2023 года — 1 балл
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|4
|27 марта 2023 года — 1 балл
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|4
|8 мая 2023 года — 2 балла
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|4
|26 марта 2023 года — 1 балл
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|4
|10 июля 2023 года — 2 балла
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|3
|8 мая 2023 года — 2 балла
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|2
|2 октября 2023 года — 2 балла
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|2
|10 июля 2023 года — 1 балл
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1
|10 июля 2023 года — 1 балл
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|1
|21 ноября 2022 года — 1 балл
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1
|9 октября 2023 года — 1 балл
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|1
|23 октября 2023 года — 1 балл
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