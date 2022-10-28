Ральф Шумахер высказался о Штайнере после его слов о Мике

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер комплиментарно высказался о руководителе «Хааса» Гюнтере Штайнере после его слов о пилоте Мике Шумахаре.



«У Мика был очень хороший темп, он проделал фантастическую работу. Затем из-за аварии он потерял часть прижимной силы. Мы были на пути к хорошему результату», — говорил ранее Штайнер.



«Он защитил Мика после Остина, и я думаю, это здорово. Как мне кажется, Гюнтер в последнее время стал более снисходительным во многих отношениях. В этом сезоне в социальных сетях звучало много оскорблений в адрес «Хааса», а также лично в адрес Гюнтера, о чём можно только сожалеть.

Что ясно наверняка, так это то, что мы все хотим, чтобы Мик выступал в Формуле-1 в следующем году. Он показывает, на что способен. Здорово, что они стали лучше ладить в «Хаасе», — приводит слова Ральфа GrandPX.news со ссылкой на Sky Deutschland.

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