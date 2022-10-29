Глава «Хааса» обвинил гоночную дирекцию в дезинформации

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер обвинил гоночного директора ФИА Нильса Виттиха в том, что он его дезинформировал относительно сроков подачи протеста.



«Хаас» подавал протест по итогам Гран-при США. Американская команда запросила штраф для Фернандо Алонсо и Серхио Переса за то, что им не были показаны чёрно-оранжевые флаги и оба гонщика продолжали оставаться на трассе, несмотря на повреждения болидов.



Протест подали с опозданием, но ФИА его приняла и дала штраф в 30 секунд Фернандо Алонсо, лишив его очков в гонке. В ответ «Альпин» подала свой протест и выиграла, штраф был отменён.



«Мы разочарованы тем, что в этом спорте высокопоставленные чиновники говорят одно, но не следуют своим же предписаниям. Гоночный директор дал нам неверную информацию. Мы получали чёрно-оранжевые флаги трижды в этом году, а кто-то ни разу. Это неправильно. Надеюсь, что всё разрешится, потому что зрители недовольны, что с пилотами обращаются по-разному», — приводит слова Штайнера RaceFans.