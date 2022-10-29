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Расселл — лучший в третьей тренировке Гран-при Мексики, Хэмилтон — второй

Расселл — лучший в третьей тренировке Гран-при Мексики, Хэмилтон — второй
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На автодроме имени братьев Родригес в Мехико завершилась третья тренировка Гран-при Мексики. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл. Вторым стал напарник Расселла Льюис Хэмилтон. Третье место осталось за пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

Шарль Леклер по итогам тренировки стал четвёртым.

Формула-1. Гран-при Мексики. Третья тренировка

МестоПилотКомандаВремя
1.Джордж Расселл«Мерседес»1:18.399
2.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0.144
3.Макс Ферстаппен«Ред Булл»+0.477
4.Шарль Леклер«Феррари»+0.724
5.Серхио Перес«Ред Булл»+0.842
6.Карлос Сайнс«Феррари»+0.902
7.Ландо Норрис«Макларен»+0.918
8.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+0.991
9.Юки Цунода«Альфа Таури»+1.483
10.Александер Албон«Уильямс»+1.518
11.Эстебан Окон«Альпин»+1.561
12.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+1.620
13.Фернандо Алонсо«Альпин»+1.638
14.Даниэль Риккардо«Макларен»+1.740
15.Пьер Гасли«Альфа Таури»+1.931
16.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+2.078
17.Мик Шумахер«Хаас»+2.199
18.Николас Латифи«Уильямс»+2.449
19.Себастьян Феттель«Астон Мартин»+2.587
20.Кевин Магнуссен«Хаас»+2.872
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