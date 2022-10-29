Расселл — лучший в третьей тренировке Гран-при Мексики, Хэмилтон — второй

На автодроме имени братьев Родригес в Мехико завершилась третья тренировка Гран-при Мексики. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл. Вторым стал напарник Расселла Льюис Хэмилтон. Третье место осталось за пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.



Шарль Леклер по итогам тренировки стал четвёртым.



Формула-1. Гран-при Мексики. Третья тренировка

Место Пилот Команда Время 1. Джордж Расселл «Мерседес» 1:18.399 2. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.144 3. Макс Ферстаппен «Ред Булл» +0.477 4. Шарль Леклер «Феррари» +0.724 5. Серхио Перес «Ред Булл» +0.842 6. Карлос Сайнс «Феррари» +0.902 7. Ландо Норрис «Макларен» +0.918 8. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +0.991 9. Юки Цунода «Альфа Таури» +1.483 10. Александер Албон «Уильямс» +1.518 11. Эстебан Окон «Альпин» +1.561 12. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +1.620 13. Фернандо Алонсо «Альпин» +1.638 14. Даниэль Риккардо «Макларен» +1.740 15. Пьер Гасли «Альфа Таури» +1.931 16. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +2.078 17. Мик Шумахер «Хаас» +2.199 18. Николас Латифи «Уильямс» +2.449 19. Себастьян Феттель «Астон Мартин» +2.587 20. Кевин Магнуссен «Хаас» +2.872