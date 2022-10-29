Расселл — лучший в третьей тренировке Гран-при Мексики, Хэмилтон — второй
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На автодроме имени братьев Родригес в Мехико завершилась третья тренировка Гран-при Мексики. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл. Вторым стал напарник Расселла Льюис Хэмилтон. Третье место осталось за пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
Шарль Леклер по итогам тренировки стал четвёртым.
Формула-1. Гран-при Мексики. Третья тренировка
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|1:18.399
|2.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0.144
|3.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|+0.477
|4.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+0.724
|5.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+0.842
|6.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0.902
|7.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+0.918
|8.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+0.991
|9.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+1.483
|10.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+1.518
|11.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+1.561
|12.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+1.620
|13.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|+1.638
|14.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|+1.740
|15.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|+1.931
|16.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+2.078
|17.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|+2.199
|18.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|+2.449
|19.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|+2.587
|20.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+2.872
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