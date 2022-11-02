Чжоу заявил, что испортил свою гонку на Гран-при Мексики и рад этому

Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу признался, что не сожалеет из-за того, что скомпрометировал собственную гонку на Гран-при Мексики, пытаясь помочь товарищу по команде Валттери Боттасу попасть в очковую зону. Боттас, напомним, финишировал десятым, а Чжоу показал 13-й результат.
«Я пытался придерживаться командной тактики. Да, у меня многое получалось в средней части пелотона. Всё шло хорошо, а потом, попытавшись уступить Валттери несколько позиций, я немного испортил свою гонку. Но ничего страшного, даже немного рад», — приводит слова Чжоу RaceFans.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Чжоу в настоящий момент занимает 18-е место, имея в активе шесть очков. Боттас замыкает топ-10. На его счету 47 баллов.
Боттас вручил Хэмилтону картину со своим обнажённым фото:
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