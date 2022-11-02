Гасли: только время покажет, есть ли у Цуноды всё необходимое, чтобы стать лидером команды

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался о своём напарнике Юки Цуноде.
«Он живёт не так далеко от моего дома в Милане, поэтому я уверен, что у нас будет время пообщаться в межсезонье. С Юки нет каких-то подводных камней, и я это ценю. Всё, что приходит ему в голову, вылетает из его рта моментально. Он уникальный персонаж, у него отличное чувство юмора, нефильтрованное, которое местами может поразить.
Он отличный парень. Мне понравились последние два года, которые я провёл в этой команде. Он добился прогресса и развивался как личность.
Думаю, только время покажет, есть ли у Юки всё необходимое, чтобы стать лидером команды. Я не удивлюсь, если он продолжит прибавлять в следующем сезоне. Он знает, над чем ему нужно поработать, а именно — над самоконтролем. Но его окружают хорошие люди, так что он может развиваться как гонщик», — приводит слова Гасли Motorsport-Total.
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