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Гидо ван дер Гарде уверен, что Ферстаппен одержит 16 побед в сезоне-2022

Гидо ван дер Гарде уверен, что Ферстаппен одержит 16 побед в сезоне-2022
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Бывший гонщик Формулы-1 Гидо ван дер Гарде уверен, что Макс Ферстаппен сможет одержать 16 побед в этом сезоне.

«Думаю, он заберёт ещё две победы и у него будет 16 побед за сезон. У меня нет в этом сомнений. Этот парень делает свою работу просто великолепно. У него всё под контролем, он абсолютно расслаблен и делает всё очень легко. То, что мы сейчас переживаем в Нидерландах — просто невероятно. Чемпион мира, обладатель Кубка конструкторов и новый рекорд по победам. Думаю, Макс действительно настроен выиграть 16 гонок за сезон», — приводит слова Гидо ван дер Гарде Motorsport.

Напомним, на Гран-при Мексики Ферстаппен превзошёл рекорд Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля по количеству побед за сезон.

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