Бинотто: проблемы с двигателем — не единственный фактор слабого выступления «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался по поводу неудачного выступления команды на Гран-при Мексики.
«Я думаю, что оба двигателя были недостаточно хороши, и с точки зрения силовых установок мы были не на высоте в этот уикенд. Но я не думаю, что это объясняет всё, это лишь часть проблемы, но есть и нечто большее. Это то, на что нам, конечно, нужно обратить внимание. Само пилотирование от гонщиков оставляет желать лучшего, баланс был не очень.
Я уверен, что, если я буду слушать гонщиков позже на брифинге, они скажут мне, что машина не поворачивала так, как должна. Причину нужно искать, но сейчас у нас нет чёткого объяснения.
В конце гонки мы использовали максимальную прижимную силу. Мы пытались уменьшить её ранее, но потом вернулись обратно — так что мы не пытались смягчить недостаток мощности уровнем прижимной силы», — приводит слова Бинотто Racingnews365.
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