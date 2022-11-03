Никита Мазепин выступил диджеем на вечеринке, посвящённой Хэллоуину

Российский гонщик, бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин опубликовал новый пост в социальных сетях, где рассказал о том, что попробовал себя в роли диджея на вечеринке, посвящённой Хэллоуину.



«В этом году мне пришлось попрощаться на какое-то время с Формулой-1. Но, чтобы открыться чему-то иному, важно примириться с неудачами и неприятностями. Если закрыт один путь для самовыражения, то нужно искать другой. Впервые предстаю перед вами в такой роли. Классно, что можно открывать в себе новые грани и находить возможности для развития в своих же собственных проектах», — написал Мазепин под постом.

Никита Мазепин Фото: Социальные сети Никиты Мазепина

Никита Мазепин Фото: Социальные сети Никиты Мазепина

Перед началом нынешнего сезона «Хаас» расторг контракт с российским гонщиком, заменив его на Кевина Магнуссена. Позже стало известно, что Никита Мазепин подал на американскую команду в суд, потребовав выплату задолженности.