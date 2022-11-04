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Марко объяснил, почему хотел заразить Ферстаппена коронавирусом в начале 2020-го

Марко объяснил, почему хотел заразить Ферстаппена коронавирусом в начале 2020-го
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Спортивный консультант команды «Ред Булл» Хельмут Марко признался, что в начале 2020 года рассматривал вариант с намеренным заражением пилота Макса Ферстаппена коронавирусом. Это планировалась сделать, чтобы гонщики команды получили иммунитет и избежали пропусков Гран-при.

«Предложение рассматривалось всерьёз. Врачи считали, что как только это будет сделано, всё закончится. Тогда ещё не было известно, что заразиться можно дважды и даже трижды. Представьте, что бы было, если б Ферстаппен заболел в прошлом году. Он бы не стал чемпионом, если бы ему пришлось пропустить гонку или две», — приводит слова Марко издание Car and Driver ES.

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