Промоутер ГП Мексики считает, что в календаре Ф-1 есть место ещё для одной гонки в Америке

Промоутер Гран-при Мексики Алехандро Соберон считает, что в календаре Формулы-1 есть ещё одно место для этапа в Америке. Ранее сообщалось, что в Формуле-1 заинтересованы проводить гонку в Колумбии.



«Нам нравится конкуренция, она идёт на пользу и не даёт расслабиться. Ранее проведение трёх гонок на территории США казалось невозможным, а сейчас выглядит вполне разумно.



Думаю, что гонка в Майами будет успешной, посещаемость гонки в Остине вы видели сами. Она выросла, да и гонка стала лучше. Показатели предварительных продаж билетов на Гран-при Лас-Вегаса вообще пробили потолок. Так что да, это прекрасные новости для нашего региона.



В итоге, учитывая Канаду, три гонки в США, гонку в Мексике и Бразилии, возникает вопрос, есть ли в календаре место ещё для одной американской гонки? Думаю, что да», — приводит слова Соберона Autosport.

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