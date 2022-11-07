«Это его не красит». Росси ответил Маркесу, обвинившему его в аварии на ГП Малайзии – 2015

Семикратный чемпион MotoGP итальянец Валентино Росси отреагировал на заявление испанца Марка Маркеса, в очередной раз обвинившего его в столкновении в 2015 году.

Напомним, Маркес и Росси столкнулись на этапе в Малайзии, в результате чего итальянцу, получившему штраф в три очка, пришлось стартовать последним на Гран-при Валенсии, и Хорхе Лоренцо стал чемпионом. Позже Росси обвинял Маркеса в пособничестве ему.

«Ни у кого не было преимущества в скорости, мы сражались на протяжении нескольких кругов, пока один из нас не потерял самообладание. Я считаю, что он добился бы другого результата, если бы не вышел из себя», – сказал Маркес в интервью AS.

«Это нормально, что он продолжает говорить своё, но все знают, что произошло в 2015 году. Поэтому его не красит, когда он говорит об этом», – приводит слова Росси La Gazzetta dello Sport.