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Марко: в 2022 году потолок расходов превысят шесть команд

Марко: в 2022 году потолок расходов превысят шесть команд
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о нарушении командой финансового регламента и дал прогноз на соблюдение правил в 2022 году.

«Это был первый год действия правил ограничения бюджета. Правила были расплывчатыми, а в некоторые моменты ясность была внесена слишком поздно. Нашей проверкой занималась аудиторская фирма Ernst & Young. Нужно на что-то полагаться. Мы думали, что у нас есть запас в размере $ 3 млн, в итоге же речь шла о $ 400 тыс. Судя по всему, на эти деньги Хэмилтон смог бы построить переднее крыло. В «Хаасе» же и вовсе соберут целую машину.

Но я считаю, что в нынешней ситуации в 2022 году потолок бюджета превысят сразу шесть команд. Никто не прогнозировал такой рост инфляции, особенно если говорить о ценах на электричество», — приводит слова Хельмута Марко Auto-Motor-und-Sport.

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