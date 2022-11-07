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Отец Переса: может быть, в сезоне-2023 Серхио станет чемпионом

Отец Переса: может быть, в сезоне-2023 Серхио станет чемпионом
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Антонио Перес Гарибай, отец мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса, выразил надежду, что в сезоне-2023 его сын сможет побороться за титул.

«Чеко — лучший мексиканский гонщик. Впервые мексиканец выступает в составе чемпионской команды в Формуле-1, не так ли? Он чемпион в составе «Ред Булл». Может быть, в следующем сезоне он станет чемпионом и в личном зачёте», — приводит слова Антонио Переса WTF1.

За два этапа до конца сезона-2022 Серхио Перес занимает второе место в личном зачёте чемпионата мира, опережая пилота «Феррари» Шарля Леклера на пять очков. В нынешнем сезоне Перес записал на свой счёт две победы — на этапах в Монако и Сингапуре.

Чемпионом мира досрочно, на Гран-при Японии, стал напарник Переса по «Ред Булл» — Макс Ферстаппен.

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