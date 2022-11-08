Боттас: когда пришёл в «Мерседес», то захотел всего и сразу. Потом было трудно смириться
Поделиться
Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился воспоминаниями о периоде карьеры в «Мерседесе».
«Когда я только пришёл в «Мерседес», то захотел всего и сразу, а потом было трудно смириться с тем, что этого не произошло, что я не смог выиграть титул в первые пару лет. Это было просто трудно принять. Я был очень суров к себе, и, безусловно, иногда мне бы помогло быть немного более спокойным.
Сейчас мы не сражаемся за победы или чемпионства. Ощущения немного другие, и лично я чувствую слегка меньшее давление. Но это происходит и из-за атмосферы в команде», — приводит слова Боттаса RaceFans.
Ранее Боттас высказал мнение о том, что его бывший напарник по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон не видит причины уходить из Формулы-1 в ближайшее время.
Комментарии
- 8 ноября 2022
-
16:06
-
16:05
-
14:49
-
14:02
-
13:27
-
12:27
-
11:23
-
10:37
-
10:26
-
10:12
-
09:57
-
00:52
-
00:00
- 7 ноября 2022
-
23:47
-
22:57
-
21:55
-
21:51
-
20:59
-
20:51
-
20:00
-
19:55
-
18:58
-
18:54
-
17:45
-
17:41
-
16:56
-
15:37
-
14:16
-
13:43
-
12:59
-
12:11
-
12:01
-
11:16
-
10:46
-
09:48
Партнерский контент