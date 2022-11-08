Боттас: когда пришёл в «Мерседес», то захотел всего и сразу. Потом было трудно смириться

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился воспоминаниями о периоде карьеры в «Мерседесе».

«Когда я только пришёл в «Мерседес», то захотел всего и сразу, а потом было трудно смириться с тем, что этого не произошло, что я не смог выиграть титул в первые пару лет. Это было просто трудно принять. Я был очень суров к себе, и, безусловно, иногда мне бы помогло быть немного более спокойным.

Сейчас мы не сражаемся за победы или чемпионства. Ощущения немного другие, и лично я чувствую слегка меньшее давление. Но это происходит и из-за атмосферы в команде», — приводит слова Боттаса RaceFans.

Ранее Боттас высказал мнение о том, что его бывший напарник по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон не видит причины уходить из Формулы-1 в ближайшее время.