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В Сочи состоится первый Кубок Никиты Мазепина по картингу

В Сочи состоится первый Кубок Никиты Мазепина по картингу
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Фонд «Мы выступаем как один», основанный бывшим пилотом Формулы-1 Никитой Мазепиным, анонсировал проведение первого турнира по картингу имени гонщика в Сочи.

«В соревнованиях примут участие гонщики в возрасте от 6 до 43 лет со всех уголков России. Вход на мероприятие свободный. Ждём всех желающих, приходите поддержать участников и зарядиться драйвом», — говорится в сообщении фонда в социальных сетях.

12 ноября пройдут открытие Кубка и квалификационные заезды, 13 ноября — финальные заезды и награждение.

Ранее Никита Мазепин попробовал себя в роли диджея на вечеринке, посвящённой Хэллоуину.

В прошлом сезоне Формулы-1 российский пилот выступал за американскую команду «Хаас». Перед началом нынешнего сезона было объявлено о расторжении контракта с Никитой Мазепиным и компанией «Уралкалий», которая была титульным спонсором «Хааса».

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