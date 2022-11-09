В Сочи состоится первый Кубок Никиты Мазепина по картингу

Фонд «Мы выступаем как один», основанный бывшим пилотом Формулы-1 Никитой Мазепиным, анонсировал проведение первого турнира по картингу имени гонщика в Сочи.
«В соревнованиях примут участие гонщики в возрасте от 6 до 43 лет со всех уголков России. Вход на мероприятие свободный. Ждём всех желающих, приходите поддержать участников и зарядиться драйвом», — говорится в сообщении фонда в социальных сетях.
12 ноября пройдут открытие Кубка и квалификационные заезды, 13 ноября — финальные заезды и награждение.
Ранее Никита Мазепин попробовал себя в роли диджея на вечеринке, посвящённой Хэллоуину.
В прошлом сезоне Формулы-1 российский пилот выступал за американскую команду «Хаас». Перед началом нынешнего сезона было объявлено о расторжении контракта с Никитой Мазепиным и компанией «Уралкалий», которая была титульным спонсором «Хааса».
- 9 ноября 2022
-
00:37
- 8 ноября 2022
-
23:57
-
23:56
-
23:43
-
22:53
-
22:43
-
21:54
-
21:41
-
21:01
-
20:11
-
18:55
-
17:58
-
16:06
-
16:05
-
14:49
-
14:02
-
13:27
-
12:27
-
11:23
-
10:37
-
10:26
-
10:12
-
09:57
-
00:52
-
00:00
- 7 ноября 2022
-
23:47
-
22:57
-
21:55
-
21:51
-
20:59
-
20:51
-
20:00
-
19:55
-
18:58
-
18:54