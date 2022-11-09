В Сочи состоится первый Кубок Никиты Мазепина по картингу

Фонд «Мы выступаем как один», основанный бывшим пилотом Формулы-1 Никитой Мазепиным, анонсировал проведение первого турнира по картингу имени гонщика в Сочи.



«В соревнованиях примут участие гонщики в возрасте от 6 до 43 лет со всех уголков России. Вход на мероприятие свободный. Ждём всех желающих, приходите поддержать участников и зарядиться драйвом», — говорится в сообщении фонда в социальных сетях.



12 ноября пройдут открытие Кубка и квалификационные заезды, 13 ноября — финальные заезды и награждение.



Ранее Никита Мазепин попробовал себя в роли диджея на вечеринке, посвящённой Хэллоуину.



В прошлом сезоне Формулы-1 российский пилот выступал за американскую команду «Хаас». Перед началом нынешнего сезона было объявлено о расторжении контракта с Никитой Мазепиным и компанией «Уралкалий», которая была титульным спонсором «Хааса».

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