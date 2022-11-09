Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Уильямс» внепланово посадит Сарджента за руль на тренировке Гран-при Бразилии

«Уильямс» внепланово посадит Сарджента за руль на тренировке Гран-при Бразилии
Комментарии

Американский гонщик Формулы-2 Логан Сарджент выступит в субботней тренировке Гран-при Бразилии, сообщает официальный сайт команды. Сарджент заменит в составе команды в этой сессии Александера Албона.

Подобная замена выглядит весьма необычно, учитывая то, что в программе уикенда Гран-при Бразилии пройдёт спринтерская гонка, в связи с чем во второй тренировке будет действовать правило закрытого парка и менять настройки будет нельзя.

Таким образом, Албон выступит в первой тренировке и квалификации, после чего за руль машины во второй тренировке сядет Сарджент. В спринтерской и основной гонке за руль болида вновь вернётся Албон.

Напомним, Сарджент участвовал в первой тренировке Гран-при Мексики, однако не получил балл суперлицензии за это — по итогам тренировки Сарджент проехал 22 круга, что равносильно 94 688 километрам. Таким образом, Сардженту не хватило два круга, чтобы преодолеть заветную отметку в сто километров.

В настоящее время Логан Сарджент занимает третью строчку в личном зачёте пилотов Формулы-2. В его активе 135 очков.

Формула-1 отшила перспективного американца. Но на подходе есть вариант получше! Формула-1 отшила перспективного американца. Но на подходе есть вариант получше!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022