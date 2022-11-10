В «Альфа Ромео» объяснили, почему команда так поздно применила пакет обновлений

Глава инженерной службы команды Формулы-1 «Альфа Ромео» Хеви Пухолар рассказал о том, что в команде довольны прогрессом, достигнутым с их последним пакетом модернизации, а также признался, что его планировали внедрить раньше.

«Команда обновила область вокруг переднего антикрыла к Гран-при Японии, а затем, к Гран-при США, появился новый пол.

Последние несколько деталей, которые мы привезли на трассу, подошли очень хорошо. Мы хотели получить этот пакет раньше, и тогда было бы легче бороться с прямыми конкурентами, но мы внедрили его несколько позже. Из-за производственных сроков, которые мы получили, модернизация заняла немного больше времени, чем у конкурентов.

Но сейчас я думаю, что всё хорошо. У нас высокая мотивация. И это важно, потому что мы боремся за шестое место в чемпионате. Было приятно видеть выступление в квалификации Валттери Боттаса и Гуаньюя Чжоу», — приводит слова Пухолара RaceFans.