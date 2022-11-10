Ландо Норрис заболел и не приедет на «Интерлагос» в четверг

Пилот «Макларена» Ландо Норрис из-за проблем со здоровьем не будет присутствовать на трассе «Интерлагос», сообщила команда на своей странице в социальной сети.



«Ландо плохо себя чувствует, у него подозрение на пищевое отравление, поэтому сегодня он останется в отеле отдохнуть. Мы ожидаем, что он вернётся на трассу завтра. Скорейшего выздоровления, Ландо!» — сообщила пресс-служба «Макларена».



Гран-при Бразилии пройдёт с 11 по 13 ноября в Сан-Паулу. В пятницу, 11 ноября, пройдёт первая свободная практика и квалификация, в субботу — вторая тренировка и спринт.



Ландо Норрис в нынешнем сезоне располагается на седьмом месте в общем зачёте пилотов, набрав 111 очков. Он опережает ближайшего преследователя в лице Эстебана Окона на 29 очков.



В Кубке конструкторов «Макларен» борется за четвёртое место с «Альпин». Сейчас французская команда опережает соперника на семь очков.

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