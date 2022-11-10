Ландо Норрис заболел и не приедет на «Интерлагос» в четверг

Пилот «Макларена» Ландо Норрис из-за проблем со здоровьем не будет присутствовать на трассе «Интерлагос», сообщила команда на своей странице в социальной сети.
«Ландо плохо себя чувствует, у него подозрение на пищевое отравление, поэтому сегодня он останется в отеле отдохнуть. Мы ожидаем, что он вернётся на трассу завтра. Скорейшего выздоровления, Ландо!» — сообщила пресс-служба «Макларена».
Гран-при Бразилии пройдёт с 11 по 13 ноября в Сан-Паулу. В пятницу, 11 ноября, пройдёт первая свободная практика и квалификация, в субботу — вторая тренировка и спринт.
Ландо Норрис в нынешнем сезоне располагается на седьмом месте в общем зачёте пилотов, набрав 111 очков. Он опережает ближайшего преследователя в лице Эстебана Окона на 29 очков.
В Кубке конструкторов «Макларен» борется за четвёртое место с «Альпин». Сейчас французская команда опережает соперника на семь очков.
- 10 ноября 2022
-
17:14
-
16:44
-
16:34
-
16:12
-
15:41
-
15:02
-
14:48
-
13:52
-
13:38
-
12:49
-
12:21
-
11:31
-
11:28
-
10:47
-
10:17
-
10:00
-
09:40
- 9 ноября 2022
-
23:51
-
23:47
-
23:01
-
23:01
-
21:52
-
21:02
-
20:53
-
19:58
-
19:38
-
18:50
-
18:21
-
17:56
-
17:52
-
16:59
-
16:25
-
16:19
-
16:04
-
15:15