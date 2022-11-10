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«Чао, Фурия». «Феррари» почтит память Форгьери на Гран-при Бразилии

«Чао, Фурия». «Феррари» почтит память Форгьери на Гран-при Бразилии
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Команда Формулы-1 «Феррари» почтит память знаменитого итальянского инженера Мауро Форгьери на Гран-при Бразилии, сообщает PitPass.

В честь Форгьери на болидах «Феррари» будет размещена надпись «Чао, Фурия». Прозвище Фурия Форгьери получил от механиков «Феррари» за свой вспыльчивый нрав.

Во многом благодаря усилиям Форгьери «Феррари» стала одним из лидеров «Королевских гонок» в 70-е годы. Во время его работы в команде пилоты «Скудерии» победили на 54 Гран-при, выиграв при этом четыре чемпионских титула. Кроме того, «Феррари» за то время, что он трудился в гоночном коллективе, выиграла семь Кубков конструкторов. Команду он покинул в середине 80-х годов. Время от времени Мауро давал экспертные оценки.

Напомним, Форгьери скончался в начале ноября в возрасте 87 лет.

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