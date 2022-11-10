Албон: у меня много незаслуженных штрафных баллов

Пилот «Уильямса» Александер Албон прокомментировал ситуацию вокруг системы штрафных баллов.



«У меня тоже довольно много баллов, и я полностью согласен с Пьером. Думаю, у меня есть три балла, которые я получил за несоблюдение границ трассы, это нарушение, которое совершенно не опасно для других пилотов и не наносит никакого вреда. Пара очков у меня за столкновение со Строллом в Джидде, которое в итоге мы вместе с Лэнсом решили не считать моей ошибкой. Так что в моей суперлицензии много незаслуженных баллов.



Мы обсуждаем это, и, думаю, правила изменятся. Но у нас уже есть эти баллы, что дальше? Даже если мы сможем изменить ситуацию в следующем году, сохранятся ли наши штрафные очки? Нам нужно что-то с этим делать. Я не считаю, что среди нас есть опасные гонщики. Конечно, нужно наказывать пилотов за опасные манёвры, но, думаю, многие из этих баллов получены совершенно не за это», — приводит слова Албона The Race.