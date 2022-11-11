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Хэмилтон оценил шансы «Мерседеса» выиграть Гран-при Бразилии

Хэмилтон оценил шансы «Мерседеса» выиграть Гран-при Бразилии
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Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оценил шансы команды одержать первую победу в текущем сезоне на предстоящем Гран-при Бразилии.

«Всякий раз, когда мы выезжаем на трассу, так или иначе, удивляемся тому, насколько велик отрыв от наших конкурентов, или, напротив, как близко команде удаётся навязать борьбу. Я не знаю, насколько хорошо себя покажет машина в этот уикенд, будем ли мы так же близки, как и в прошлой гонке.

На самом деле, я не очень верю в это, но надеюсь, что мы будем приятно удивлены. В дело может вмешаться погода и другие всевозможные факторы, которые могут повлиять на ситуацию. Думаю, в Бразилии у нас больше шансов на успех, чем в Абу-Даби», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

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