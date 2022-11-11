Хэмилтон оценил шансы «Мерседеса» выиграть Гран-при Бразилии

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оценил шансы команды одержать первую победу в текущем сезоне на предстоящем Гран-при Бразилии.
«Всякий раз, когда мы выезжаем на трассу, так или иначе, удивляемся тому, насколько велик отрыв от наших конкурентов, или, напротив, как близко команде удаётся навязать борьбу. Я не знаю, насколько хорошо себя покажет машина в этот уикенд, будем ли мы так же близки, как и в прошлой гонке.
На самом деле, я не очень верю в это, но надеюсь, что мы будем приятно удивлены. В дело может вмешаться погода и другие всевозможные факторы, которые могут повлиять на ситуацию. Думаю, в Бразилии у нас больше шансов на успех, чем в Абу-Даби», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.
Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки.
- 11 ноября 2022
-
10:09
-
10:07
-
09:56
-
00:57
-
00:49
- 10 ноября 2022
-
23:59
-
23:52
-
22:51
-
21:42
-
21:37
-
20:49
-
20:46
-
19:54
-
19:48
-
18:36
-
18:01
-
17:14
-
16:44
-
16:34
-
16:12
-
15:41
-
15:02
-
14:48
-
13:52
-
13:38
-
12:49
-
12:21
-
11:31
-
11:28
-
10:47
-
10:17
-
10:00
-
09:40
- 9 ноября 2022
-
23:51
-
23:47