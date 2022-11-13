Сайнс: это гонки, здесь нужно действовать агрессивно, если ты хочешь прорваться вперёд

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвёл итоги спринтерской гонки Гран-при Бразилии.



«В первом повороте было очень плотно. Здесь ты либо жёстко действуешь на позднем торможении, либо ты просто не сможешь опередить соперников, потому что они быстры на прямых. Это гонки, и здесь нужно действовать агрессивно, если ты хочешь прорваться вперёд.



В эти выходные у нас хороший темп, но «Мерседес» чуть быстрее, чем мы. Интересно будет посмотреть на то, что будет, когда в гонке все будут на шинах «медиум». И, конечно, нам предстоит обгонять их всех на трассе, ведь я стартую седьмым», — приводит слова Карлоса Сайнса Sky Sports.



Напомним, Карлос финишировал вторым в спринте, однако из-за штрафа за замену двигателя внутреннего сгорания он будет стартовать седьмым.