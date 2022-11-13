Хорнер объяснил, почему Ферстаппен провёл спринт на «медиуме»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал итоги спринтерской гонки Гран-при Бразилии.



«Мы считали, что шины «софт» будут сильно ограничены по возможной дистанции. По этой причине мы решили стартовать на «медиуме». Мы считали, что если продержимся 12 кругов, то дальше будем чувствовать себя гораздо комфортнее. Но в итоге после того, как мы пережили первую половину спринта, дальше стало только хуже, а ситуация с износом оказалась даже хуже, чем на «софте».



Сегодня у «Мерседеса» была очень быстрая машина, мы не смогли бы их сдержать. Они серьёзно работали над развитием болида в ходе сезона и сокращали отрыв. Так что для нас не стали сюрпризом сильные их выступления, а Джордж Расселл отлично себя проявил.



Да, «софт» мог сработать сегодня лучше, но у нас есть преимущество в том, что у нас остался дополнительный комплект «софта» для завтрашней гонки. Надеюсь, завтра это стратегическое решение окупится. Нас ждёт интересная гонка. «Мерседесы» будут быстры, так что нас ждёт борьба с ними и «Феррари», которую тоже не стоит сбрасывать со счетов», — приводит слова Хорнера Sky Sports.