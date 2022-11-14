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Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при Бразилии: Гасли в двух очках от дисквалификации

Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при Бразилии: Гасли в двух очках от дисквалификации
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По итогам 21-го этапа сезона-2022, Гран-при Бразилии, сразу пять пилотов получили штрафные баллы. В спринтерской гонке, состоявшейся в субботу, три штрафных балла за опасный манёвр в борьбе с напарником Себастьяном Феттелем получил гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл. Ещё два штрафных балла по итогам субботнего заезда заработал пилот «Альпин» Фернандо Алонсо — также за некорректную борьбу с напарником, Эстебаном Оконом.

По итогам воскресной гонки штрафными баллами были наказаны сразу три гонщика — Макс Ферстаппен получил два балла за столкновение с Льюисом Хэмилтоном, Даниэль Риккардо — два балла за аварию с Кевином Магнуссеном, а Ландо Норрис — два штрафных очка за контакт с Шарлем Леклером.

Что касается сгоревших баллов, то 14 ноября потеряли свою силу два штрафных балла в суперлицензии Юки Цуноды, полученные им в прошлогоднем Гран-при Бразилии за столкновение с Лэнсом Строллом.

Гасли продолжает возглавлять соответствующий протокол. При этом ближайшие баллы Гасли сгорят только после Гран-при Эмилии-Романьи 2023 года, то есть через восемь гонок, если календарь на сезон-2023 не претерпит изменений.

В четырёх баллах от дисквалификации находятся сразу два гонщика — по восемь баллов на счету Даниэля Риккардо и Лэнса Стролла, причём ближайшие баллы у Стролла сгорят только через четыре гонки — после Гран-при Австралии 2023 года.

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Пьер Гасли«Альфа Таури»1022 мая 2023 года — 2 балла
Даниэль Риккардо«Макларен»826 марта 2023 года — 1 балл
Лэнс Стролл«Астон Мартин»89 апреля 2023 года — 2 балла
Александер Албон«Уильямс»727 марта 2023 года — 2 балла
Макс Ферстаппен«Ред Булл»721 ноября 2022 года — 2 балла
Юки Цунода«Альфа Таури»65 декабря 2022 года — 2 балла
Фернандо Алонсо«Альпин»68 мая 2023 года — 2 балла
Эстебан Окон«Альпин»520 марта 2023 года — 2 балла
Николас Латифи«Уильямс»512 июня 2023 года — 1 балл
Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»427 марта 2023 года — 1 балл
Джордж Расселл«Мерседес»410 июля 2023 года — 2 балла
Кевин Магнуссен«Хаас»38 мая 2023 года — 2 балла
Ландо Норрис«Макларен»310 июля 2023 года — 1 балл
Себастьян Феттель«Астон Мартин»210 июля 2023 года — 1 балл
Серхио Перес«Ред Булл»22 октября 2023 года — 2 балла
Валттери Боттас«Альфа Ромео»121 ноября 2022 года — 1 балл
Шарль Леклер«Феррари»19 октября 2023 года — 1 балл
Мик Шумахер«Хаас»123 октября 2023 года — 1 балл
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