Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после Гран-при Бразилии: Гасли в двух очках от дисквалификации

По итогам 21-го этапа сезона-2022, Гран-при Бразилии, сразу пять пилотов получили штрафные баллы. В спринтерской гонке, состоявшейся в субботу, три штрафных балла за опасный манёвр в борьбе с напарником Себастьяном Феттелем получил гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл. Ещё два штрафных балла по итогам субботнего заезда заработал пилот «Альпин» Фернандо Алонсо — также за некорректную борьбу с напарником, Эстебаном Оконом.
По итогам воскресной гонки штрафными баллами были наказаны сразу три гонщика — Макс Ферстаппен получил два балла за столкновение с Льюисом Хэмилтоном, Даниэль Риккардо — два балла за аварию с Кевином Магнуссеном, а Ландо Норрис — два штрафных очка за контакт с Шарлем Леклером.
Что касается сгоревших баллов, то 14 ноября потеряли свою силу два штрафных балла в суперлицензии Юки Цуноды, полученные им в прошлогоднем Гран-при Бразилии за столкновение с Лэнсом Строллом.
Гасли продолжает возглавлять соответствующий протокол. При этом ближайшие баллы Гасли сгорят только после Гран-при Эмилии-Романьи 2023 года, то есть через восемь гонок, если календарь на сезон-2023 не претерпит изменений.
В четырёх баллах от дисквалификации находятся сразу два гонщика — по восемь баллов на счету Даниэля Риккардо и Лэнса Стролла, причём ближайшие баллы у Стролла сгорят только через четыре гонки — после Гран-при Австралии 2023 года.
|Пилот
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|10
|22 мая 2023 года — 2 балла
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|8
|26 марта 2023 года — 1 балл
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|8
|9 апреля 2023 года — 2 балла
|Александер Албон
|«Уильямс»
|7
|27 марта 2023 года — 2 балла
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|7
|21 ноября 2022 года — 2 балла
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|6
|5 декабря 2022 года — 2 балла
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|6
|8 мая 2023 года — 2 балла
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|5
|20 марта 2023 года — 2 балла
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|5
|12 июня 2023 года — 1 балл
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|4
|27 марта 2023 года — 1 балл
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|4
|10 июля 2023 года — 2 балла
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|3
|8 мая 2023 года — 2 балла
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|3
|10 июля 2023 года — 1 балл
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|2
|10 июля 2023 года — 1 балл
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|2
|2 октября 2023 года — 2 балла
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|1
|21 ноября 2022 года — 1 балл
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1
|9 октября 2023 года — 1 балл
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|1
|23 октября 2023 года — 1 балл
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