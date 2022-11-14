Оруджев объяснил, почему Хэмилтон виноват в аварии с Ферстаппеном
Поделиться
Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев высказал мнение, что вина в аварии, в которую угодили пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен на Гран-при Бразилии, лежит на британце.
«С моей точки зрения, виноват Льюис. Не оставил места. Прекрасно знал, что Макс там будет. Макс уже был на жёлтом поребрике, с которого и соскочил», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
Напомним, судьи Гран-при Бразилии по итогам рассмотрения инцидента виновным признали голландского пилота. Ферстаппен получил два штрафных балла. Теперь у него их семь. Ранее судьи объяснили своё решение.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
Комментарии
- 14 ноября 2022
-
14:53
-
14:25
-
14:00
-
13:47
-
13:41
-
13:28
-
13:21
-
13:10
-
13:08
-
12:31
-
12:09
-
11:48
-
11:18
-
11:16
-
11:03
-
10:26
-
10:09
-
09:54
-
09:32
-
02:12
-
02:08
-
01:56
-
01:45
-
00:58
-
00:48
-
00:37
-
00:32
-
00:16
-
00:16
-
00:13
-
00:07
- 13 ноября 2022
-
23:59
-
23:53
-
23:48
-
23:39
Партнерский контент