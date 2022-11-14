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Оруджев объяснил, почему Хэмилтон виноват в аварии с Ферстаппеном

Оруджев объяснил, почему Хэмилтон виноват в аварии с Ферстаппеном
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Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев высказал мнение, что вина в аварии, в которую угодили пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен на Гран-при Бразилии, лежит на британце.

«С моей точки зрения, виноват Льюис. Не оставил места. Прекрасно знал, что Макс там будет. Макс уже был на жёлтом поребрике, с которого и соскочил», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, судьи Гран-при Бразилии по итогам рассмотрения инцидента виновным признали голландского пилота. Ферстаппен получил два штрафных балла. Теперь у него их семь. Ранее судьи объяснили своё решение.

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