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Лео Туррини назвал двух кандидатов на замену Бинотто в «Феррари»

Лео Туррини назвал двух кандидатов на замену Бинотто в «Феррари»
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Известный итальянский журналист Лео Туррини предположил, кто может заменить Маттиа Бинотто на посту руководителя «Феррари», сообщает FormulaPassion. Ранее Туррини допустил, что позиции руководителя «Феррари» в команде стали менее прочными.

По мнению Туррини, главными кандидатами на замену Бинотто могут стать нынешний руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр и руководитель программы «Феррари» в GT и WEC Антонелло Колетта.

При этом, как отмечает Туррини, потенциальное назначение Колетты на этот пост весьма сомнительно, поскольку в настоящий момент он может успешно работать над программой «гиперкаров» в чемпионате WEC, а не выбирать весьма рискованное место руководителя команды Формулы-1.

Примечательно, что Колетту называли кандидатом на замену Бинотто ещё в 2020 году.

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