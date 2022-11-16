«Феррари» — Шварцману: мы уже не можем дождаться, Роберт

Пресс-служба итальянской команды Формулы-1 «Феррари» подтвердила, что в предстоящий уикенд 23-летний российский гонщик Роберт Шварцман примет участие в первой тренировке за рулём болида команды. Соответствующий пост появился в социальных сетях «Скудерии».



«Назад в машину для участия в первой тренировке в этот уикенд. Мы уже не можем дождаться, Роберт», – говорится в сообщении «Феррари».

Фото: https://twitter.com/ScuderiaFerrari

Напомним, Гран-при Абу-Даби состоится с 18 по 20 ноября. Этап станет последним в нынешнем сезоне Формулы-1. Ранее Роберт уже принимал участие в тренировке Гран-при США. Там он заменял монегаска Шарля Леклера. В прошлом сезоне Роберт стал вице-чемпионом Формулы-2, уступив лишь Оскару Пиастри, который со следующего сезона будет боевым пилотом «Макларена».

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»: