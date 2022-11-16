Мазепин — о конфликте на Украине: для меня нейтралитет и есть позиция

Бывший гонщик Формулы-1 Никита Мазепин высказался о сохранении нейтралитета в вопросе обсуждения конфликта на Украине.



«Я не высказывался на тему сегодняшнего политического конфликта ни с самого его начала, ни с того момента, как вся эта ситуация повлияла на меня напрямую и я потерял контракт с командой «Хаас».



Отсутствие дискуссионных постов на эту тему и скриншотов новостей в «сториз» для многих равносильно отсутствию реакции на политические события, но это не так. Я точно так же переживаю эту ситуацию и каждый день пропускаю через себя всё это, обсуждаю с близкими людьми.



Как и многие из вас, в ком-то из своих друзей я нахожу поддержку, а с кем-то из близких не могу найти общих точек соприкосновения. Хоть мы можем быть не согласны друг с другом и горячо отстаиваем свою точку зрения, но это всё равно территория безопасности — доверительная обстановка.



Для меня как для публичного человека соцсети таким местом больше не являются. Удивительно, но поддерживать сегодня этот конфликт в соцсетях или быть против него — равнозначно радикально. Не страшно пожертвовать своей популярностью, «рейтингом» — чем угодно, страшно поставить под угрозу близких людей и то, что удалось создать после стольких потерь.



К счастью или к сожалению, я не политик, а спортсмен. С самого детства я занимался спортом и в нём видел смысл своей жизни. Он вдохновляет, заставляет двигаться дальше, не опускать руки и надеяться, что однажды спорт станет открытым, дружественным и не зависящим ни от каких сторонних событий, в том числе политических. Мы должны понимать, что политизация спорта приведёт к расколу не только всего спортивного и олимпийского движения, но и повлияет в будущем на все социальные сферы жизни. Поэтому спорт должен оставаться нейтральной территорией, и я как представитель этой касты тоже должен соблюдать нейтралитет.



Кто-то скажет, что это бездействие или боязнь выразить свою позицию. Но в данном случае для меня нейтралитет и есть позиция», — написал Никита Мазепин в своих социальных сетях.