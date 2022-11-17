Штайнер рассказал, как он проверил, что у Хюлькенберга есть мотивация выступать в Ф-1

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о главных опасениях, которые были у него относительно подписания контракта с 35-летним пилотом Нико Хюлькенбергом, ставшим заменой Мику Шумахеру.
«С годами вы не теряете свой талант. Очевидно, что с возрастом становитесь медленнее, но, на мой взгляд, пока вы поддерживаете форму, а Нико её поддерживает, то будете в порядке. Поэтому я об этом не беспокоился. Мой главный вопрос был в том, хочет ли он продолжать выступать или нет. Это была единственная проблема — его мотивация выступать.
Я оставлял вопрос незакрытым так долго, как только мог. Мы поговорили, а потом перестали, и я смотрел за реакцией. И он звонил постоянно, просто преследовал меня со своим адвокатом. Я перестал даже отвечать на звонки, но это был именно тот ответ, который я хотел получить. Я чувствую, что он хочет этого. Не знаю, на каком сейчас уровне Хюлькенберг, но он сделает всё возможное», — приводит слова Штайнера The Race.
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