Первая тренировка Гран-при Абу-Даби станет рекордной по количеству замен пилотов

Стало известно, что на первой тренировке на Гран-при Абу-Даби будет побит рекорд по количеству замен пилотов. Сразу восемь команд дадут возможность молодым пилотам показать себя.
Известно, что в тренировке будут принимать участие: Лиам Лоусон («Ред Булл») Роберт Шварцман («Феррари»), Джек Дуэн («Альпин»), Логан Сарджент («Уильямс»), Пато О'Уорд («Макларен»), Фелипе Другович («Астон Мартин»), Пьетро Фиттипальди («Хаас»), Роберт Кубица («Альфа Ромео»).
Расписание уикенда в Абу-Даби (время московское)
Пт, 18 ноября
10:35 — тренировка Формулы-2
13:00 — первая тренировка Гран-при Абу-Даби Формулы-1
14:30 — квалификация Формулы-2
16:00 — вторая тренировка Гран-при Абу-Даби Формулы-1
Сб, 19 ноября
13:30 — третья тренировка Гран-при Абу-Даби Формулы-1
15:20 — спринтерская гонка Формулы-2
17:00 — квалификация Гран-при Абу-Даби Формулы-1
Вс, 20 ноября
12:00 — основная гонка Формулы-2
16:00 — Гран-при Абу-Даби, гонка Формулы-1
«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в Абу-Даби.
6 аварий в гонках Формулы-1, решавших судьбу чемпионства:
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