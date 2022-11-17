Первая тренировка Гран-при Абу-Даби станет рекордной по количеству замен пилотов

Стало известно, что на первой тренировке на Гран-при Абу-Даби будет побит рекорд по количеству замен пилотов. Сразу восемь команд дадут возможность молодым пилотам показать себя.

Известно, что в тренировке будут принимать участие: Лиам Лоусон («Ред Булл») Роберт Шварцман («Феррари»), Джек Дуэн («Альпин»), Логан Сарджент («Уильямс»), Пато О'Уорд («Макларен»), Фелипе Другович («Астон Мартин»), Пьетро Фиттипальди («Хаас»), Роберт Кубица («Альфа Ромео»).

Расписание уикенда в Абу-Даби (время московское)



Пт, 18 ноября



10:35 — тренировка Формулы-2

13:00 — первая тренировка Гран-при Абу-Даби Формулы-1

14:30 — квалификация Формулы-2

16:00 — вторая тренировка Гран-при Абу-Даби Формулы-1



Сб, 19 ноября



13:30 — третья тренировка Гран-при Абу-Даби Формулы-1

15:20 — спринтерская гонка Формулы-2

17:00 — квалификация Гран-при Абу-Даби Формулы-1



Вс, 20 ноября



12:00 — основная гонка Формулы-2

16:00 — Гран-при Абу-Даби, гонка Формулы-1

«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в Абу-Даби.

6 аварий в гонках Формулы-1, решавших судьбу чемпионства: