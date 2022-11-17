Штайнер: думаю, Хюлькенберг и Магнуссен могут отправиться в отпуск вместе

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о напряжённых отношениях между Кевином Магнуссеном и Нико Хюлькенбергом, который станет пилотом американской команды со следующего сезона.



Ранее пилоты конфликтовали между собой и не разговаривали на протяжении пяти лет.



«Я говорил с Магнуссеном, но не спрашивал, нравится ли ему Нико. Нужно убедиться, что они поладят, но я думаю, что не будет проблем. Они могут вместе поехать в отпуск, у них дети одного возраста. Ну и не делать того, что Кевин предложил Нико несколько лет назад.



Магнуссен и Хюлькенберг не разговаривали пять лет, но в этом году я видел, что они говорят между собой. Кевин сказал, у них нормальные отношения. Контракт был подписан только вчера, 16 ноября. Мы хотели понять, что будет лучше всего, и старались дать Мику как можно больше времени, чтобы принять наилучшее решение. Мы постоянно обсуждали ситуацию с Джином Хаасом и пришли к выводу на этой неделе», — приводит слова Штайнера GPFans.

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