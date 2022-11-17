Штайнер объяснил, почему «Хаас» больше не хочет брать воспитанников «Феррари»

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, почему при выборе пилота на 2023 год американская команда не хотела рассматривать молодых гонщиков, включая воспитанников дружественной команде «Феррари». Наиболее готовым к дебюту в Ф-1 представителем «Феррари» является Роберт Шварцман.



«Мы всё время общаемся с «Феррари», у нас хорошие отношения. Но они видят, что происходят, а мы объяснили, что хотим сделать и почему. Они видят, что у нас серьёзные причины: мы хотим поднять наш уровень.



В нынешней эре Формулы-1 все 10 команд хорошие. Здесь больше нет никого, кто просто посадит пилота на годик, как мы делали это прежде. Каждый хочет двигаться вперёд — и с лимитом на бюджеты это возможно для всех.



Да, мы знаем, как сейчас хороши Расселл, Леклер, Норрис. Но когда ты берёшь новичка, то не знаешь, насколько хорош он окажется. Новичок — это всегда риск. Если бы я знал, как хорош новичок, то я бы взял его, но я этого не знаю», — приводит слова Штайнера Motorsport-Total.

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