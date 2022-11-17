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Штайнер объяснил, почему «Хаас» больше не хочет брать воспитанников «Феррари»

Штайнер объяснил, почему «Хаас» больше не хочет брать воспитанников «Феррари»
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Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, почему при выборе пилота на 2023 год американская команда не хотела рассматривать молодых гонщиков, включая воспитанников дружественной команде «Феррари». Наиболее готовым к дебюту в Ф-1 представителем «Феррари» является Роберт Шварцман.

«Мы всё время общаемся с «Феррари», у нас хорошие отношения. Но они видят, что происходят, а мы объяснили, что хотим сделать и почему. Они видят, что у нас серьёзные причины: мы хотим поднять наш уровень.

В нынешней эре Формулы-1 все 10 команд хорошие. Здесь больше нет никого, кто просто посадит пилота на годик, как мы делали это прежде. Каждый хочет двигаться вперёд — и с лимитом на бюджеты это возможно для всех.

Да, мы знаем, как сейчас хороши Расселл, Леклер, Норрис. Но когда ты берёшь новичка, то не знаешь, насколько хорош он окажется. Новичок — это всегда риск. Если бы я знал, как хорош новичок, то я бы взял его, но я этого не знаю», — приводит слова Штайнера Motorsport-Total.

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