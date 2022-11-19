Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 19 ноября, состоится квалификация 22-го этапа сезона-2022 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби. Этап принимает стационарный автодром «Яс Марина». Начало квалификации запланировано на 17:00 мск.



После 21 Гран-при сезона-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом также стал Ферстаппен, для которого это был первый титул в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Онлайн-трансляция квалификации