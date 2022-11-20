Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:00
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Сегодня, 20 ноября, на стационарном автодроме «Яс Марина» состоится гонка 22-го этапа сезона-2022 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби.
После 21 Гран-при сезона-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом также стал Ферстаппен, для которого это был первый титул в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.
Начало гонки Формулы-1 запланировано на 16:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Абу-Даби — 2022. Онлайн-трансляция гонки
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