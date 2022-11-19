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Перес стал лучшим на третьей тренировке Гран-при Абу-Даби, Ферстаппен — 2-й, Леклер — 6-й

Перес стал лучшим на третьей тренировке Гран-при Абу-Даби, Ферстаппен — 2-й, Леклер — 6-й
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На автодроме «Яс Марина» завершилась третья свободная практика Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Лучшее время по итогам тренировки показал мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес, второй результат у его напарника Макса Ферстаппена. Замкнул тройку семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал шестое время.

Гран-при Абу-Даби. Вторая свободная практика:

МестоПилотКомандаВремя
1.Серхио Перес«Ред Булл»1:24.98
2.Макс Ферстаппен«Ред Булл»+0.152
3.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0.240
4.Джордж Расселл«Мерседес»+0.413
5.Ландо Норрис«Макларен»+0.536
6.Шарль Леклер«Феррари»+0.589
7.Карлос Сайнс«Феррари»+0.623
8.Даниэль Риккардо«Макларен»+0.968
9.Себастьян Феттель«Астон Мартин»+1.030
10.Александер Албон«Уильямс»+1.069
11.Эстебан Окон«Альпин»+1.091
12.Фернандо Алонсо«Альпин»+1.094
13.Юки Цунода«Альфа Таури»+1.188
14.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+1.207
15.Пьер Гасли«Альфа Таури»+1.257
16.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+1.316
17.Кевин Магнуссен«Хаас»+1.374
18.Мик Шумахер«Хаас»+1.491
19.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+1.500
20.Николас Латифи«Уильямс»+1.664
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