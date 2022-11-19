Перес стал лучшим на третьей тренировке Гран-при Абу-Даби, Ферстаппен — 2-й, Леклер — 6-й

На автодроме «Яс Марина» завершилась третья свободная практика Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Лучшее время по итогам тренировки показал мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес, второй результат у его напарника Макса Ферстаппена. Замкнул тройку семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.



Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал шестое время.



Гран-при Абу-Даби. Вторая свободная практика:

Место Пилот Команда Время 1. Серхио Перес «Ред Булл» 1:24.98 2. Макс Ферстаппен «Ред Булл» +0.152 3. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.240 4. Джордж Расселл «Мерседес» +0.413 5. Ландо Норрис «Макларен» +0.536 6. Шарль Леклер «Феррари» +0.589 7. Карлос Сайнс «Феррари» +0.623 8. Даниэль Риккардо «Макларен» +0.968 9. Себастьян Феттель «Астон Мартин» +1.030 10. Александер Албон «Уильямс» +1.069 11. Эстебан Окон «Альпин» +1.091 12. Фернандо Алонсо «Альпин» +1.094 13. Юки Цунода «Альфа Таури» +1.188 14. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +1.207 15. Пьер Гасли «Альфа Таури» +1.257 16. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +1.316 17. Кевин Магнуссен «Хаас» +1.374 18. Мик Шумахер «Хаас» +1.491 19. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +1.500 20. Николас Латифи «Уильямс» +1.664