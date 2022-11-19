Перес стал лучшим на третьей тренировке Гран-при Абу-Даби, Ферстаппен — 2-й, Леклер — 6-й
Поделиться
На автодроме «Яс Марина» завершилась третья свободная практика Гран-при Абу-Даби Формулы-1. Лучшее время по итогам тренировки показал мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес, второй результат у его напарника Макса Ферстаппена. Замкнул тройку семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал шестое время.
Гран-при Абу-Даби. Вторая свободная практика:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|1:24.98
|2.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|+0.152
|3.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0.240
|4.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+0.413
|5.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+0.536
|6.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+0.589
|7.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0.623
|8.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|+0.968
|9.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|+1.030
|10.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+1.069
|11.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+1.091
|12.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|+1.094
|13.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+1.188
|14.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+1.207
|15.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|+1.257
|16.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+1.316
|17.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+1.374
|18.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|+1.491
|19.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+1.500
|20.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|+1.664
Комментарии
- 21 ноября 2022
-
00:57
-
00:53
-
00:44
-
00:37
-
00:35
- 20 ноября 2022
-
23:26
-
23:19
-
22:28
-
21:57
-
21:22
-
21:15
-
21:10
-
21:06
-
21:02
-
20:56
-
20:45
-
20:38
-
20:05
-
20:00
-
19:57
-
19:37
-
19:32
-
19:05
-
19:02
-
18:37
-
18:37
-
18:20
-
18:09
-
18:07
-
18:00
-
17:55
-
17:55
-
17:44
-
17:41
-
17:40
Партнерский контент