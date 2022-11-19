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Итоговые результаты всех квалификационных дуэлей в сезоне-2022 Формулы-1

Итоговые результаты всех квалификационных дуэлей в сезоне-2022 Формулы-1
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По итогам квалификации Гран-при Абу-Даби, заключительного этапа сезона-2022 Формулы-1, стали известны счета всех квалификационных дуэлей между напарниками в этом году.

Победы в этих сражениях были гарантированы пилотам ещё на прошлых этапах. Самой плотной борьбой в нынешнем сезоне стали противостояния между пилотами «Альпин» Фернандо Алонсо и Эстебаном Оконом.

КомандаПилот 1П1*П2*Пилот 2
«Ред Булл»Ферстаппен184Перес
«Феррари»Леклер157Сайнс
«Мерседес»Хэмилтон139Расселл
«Альпин»Алонсо1210Окон
«Макларен»Риккардо220Норрис
«Альфа Ромео»Боттас148Чжоу
«Астон Мартин»Стролл713Феттель
«Хаас»Магнуссен166Шумахер
«Альфа Таури»Гасли139Цунода
«Уильямс»Албон192Латифи

*П1 — победы в дуэлях первого пилота
**П2 — победы в дуэлях второго пилота

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