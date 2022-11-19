Итоговые результаты всех квалификационных дуэлей в сезоне-2022 Формулы-1
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По итогам квалификации Гран-при Абу-Даби, заключительного этапа сезона-2022 Формулы-1, стали известны счета всех квалификационных дуэлей между напарниками в этом году.
Победы в этих сражениях были гарантированы пилотам ещё на прошлых этапах. Самой плотной борьбой в нынешнем сезоне стали противостояния между пилотами «Альпин» Фернандо Алонсо и Эстебаном Оконом.
|Команда
|Пилот 1
|П1*
|П2*
|Пилот 2
|«Ред Булл»
|Ферстаппен
|18
|4
|Перес
|«Феррари»
|Леклер
|15
|7
|Сайнс
|«Мерседес»
|Хэмилтон
|13
|9
|Расселл
|«Альпин»
|Алонсо
|12
|10
|Окон
|«Макларен»
|Риккардо
|2
|20
|Норрис
|«Альфа Ромео»
|Боттас
|14
|8
|Чжоу
|«Астон Мартин»
|Стролл
|7
|13
|Феттель
|«Хаас»
|Магнуссен
|16
|6
|Шумахер
|«Альфа Таури»
|Гасли
|13
|9
|Цунода
|«Уильямс»
|Албон
|19
|2
|Латифи
*П1 — победы в дуэлях первого пилота
**П2 — победы в дуэлях второго пилота
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