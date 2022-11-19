Итоговые результаты всех квалификационных дуэлей в сезоне-2022 Формулы-1

По итогам квалификации Гран-при Абу-Даби, заключительного этапа сезона-2022 Формулы-1, стали известны счета всех квалификационных дуэлей между напарниками в этом году.



Победы в этих сражениях были гарантированы пилотам ещё на прошлых этапах. Самой плотной борьбой в нынешнем сезоне стали противостояния между пилотами «Альпин» Фернандо Алонсо и Эстебаном Оконом.

Команда Пилот 1 П1* П2* Пилот 2 «Ред Булл» Ферстаппен 18 4 Перес «Феррари» Леклер 15 7 Сайнс «Мерседес» Хэмилтон 13 9 Расселл «Альпин» Алонсо 12 10 Окон «Макларен» Риккардо 2 20 Норрис «Альфа Ромео» Боттас 14 8 Чжоу «Астон Мартин» Стролл 7 13 Феттель «Хаас» Магнуссен 16 6 Шумахер «Альфа Таури» Гасли 13 9 Цунода «Уильямс» Албон 19 2 Латифи

*П1 — победы в дуэлях первого пилота

**П2 — победы в дуэлях второго пилота