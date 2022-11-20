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Риккардо: то, что я пробился в финал квалификации, принесло чувство облегчения

Риккардо: то, что я пробился в финал квалификации, принесло чувство облегчения
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями от итогов квалификации Гран-при Абу-Даби, которую он закончил на 10-й позиции.

«Я точно не буду скучать по своей нехватке скорости в этом году. Квалификации точно не являлись моим коньком за рулём этого болида. Но тот факт, что я продержался все три сегмента и пробился в финал квалификации, при этом поборовшись там — точно принёс чувство облегчения.

Я видел, что в третий сегмент пробился и Себастьян. Что сказать, думаю, мы оба смогли позволить себе немного улыбнуться после этого. При этом я всё равно уступил Норрису около трёх десятых секунды, так что некоторый отрыв по-прежнему остался. Но, учитывая то, как складывался этот сезон, у меня нет удивления. Я рад, что по крайней мере смог побороться до самого конца», — приводит слова Риккардо RacingNews365.

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