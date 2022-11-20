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Гонщики Формулы-1 будут получать медали за победу в Гран-при

Гонщики Формулы-1 будут получать медали за победу в Гран-при
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Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение вручать победителям гонок Формулы-1 специальные медали. При этом традиционные вручения кубков за победу также останутся. Нововведение начнёт действовать сегодня, после Гран-при Абу-Даби.

«Трофеи за победу в гонке, как правило, остаются у команд, либо пилоты получают их реплики, а медаль создана лично для гонщиков, чтобы у них было уникальное напоминание об их выдающихся достижениях», — приводит GPFans пояснение от представителей ФИА.

На каждой медали также будет выгравирован номер прошедшего этапа Гран-при. Гонка в Абу-Даби, которая пройдёт сегодня, 20 ноября, станет 1079-й в истории чемпионата мира.

Напомним, лучший результат в квалификации Гран-при Абу-Даби показал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». В тройке лучших также Серхио Перес и Шарль Леклер.

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