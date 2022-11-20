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Хосеп Гвардиола отказал журналисту Sky Sports в интервью на Гран-при Абу-Даби

Хосеп Гвардиола отказал журналисту Sky Sports в интервью на Гран-при Абу-Даби
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Известный испанский тренер по футболу Хосеп Гвардиола, появившийся в числе звёздных гостей на Гран-при Абу-Даби, оказался не рад вниманию к своей персоне. Так, специалист отказал в интервью журналисту Sky Sports Мартину Брандлу.

Брандл: «Пеп, это Мартин Брандл, Sky F1».
Гвардиола: «Я уже разговаривал со Sky».
Брандл: «Правда?»
Гвардиола: «Я дважды говорил со Sky».
Брандл: «Что ж, третий раз на удачу».
Гвардиола: «Отлично, мне повезло».
Брандл: «Ман Сити» вторые в чемпионате, и теперь у вас есть шесть недель отпуска…»
Гвардиола: «Никаких разговоров о футболе сегодня, ладно? Никаких разговоров о футболе».
Брандл: «Давай тогда поговорим о Ф-1. Выскажись об Ф-1».

После этого Гвардиола двинулся к стартовой решётке, а сотрудник безопасности попросил Брандла уйти, на что последний сказал: «Всё в порядке, меня выкидывали и из лучших мест».

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