Леклер: надеюсь, в следующем году мы сделаем шаг вперёд и сможем побороться за титул

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер прокомментировал выступление в гонке Гран-при Абу-Даби, которая состоялась сегодня, 20 ноября, а также высказался об окончании сезона. Напомним, Леклер финишировал вторым.

«С первого до последнего круга я отдавал 110%. Это была практически идеальная гонка, и сложно просить о большем. Нам удалось сработать с резиной, тактика одного пит-стопа сработала, так что мы вполне счастливы. Надеюсь, в следующем году мы сделаем шаг вперёд и сможем побороться за титул, но на фоне того, где мы были в прошлом сезоне, мы добились большого прогресса», – сказал Леклер после гонки.

Гран-при Абу-Даби. Гонка.



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 58 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +8.771.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +10.093.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +24.892.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +35.888.

6. Ландо Норрис («Макларен») +56.234.

7. Эстебан Окон («Альпин») +57.240.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:16.931.

9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1:23.268.

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:23.898