Леклер: надеюсь, в следующем году мы сделаем шаг вперёд и сможем побороться за титул

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер прокомментировал выступление в гонке Гран-при Абу-Даби, которая состоялась сегодня, 20 ноября, а также высказался об окончании сезона. Напомним, Леклер финишировал вторым.
«С первого до последнего круга я отдавал 110%. Это была практически идеальная гонка, и сложно просить о большем. Нам удалось сработать с резиной, тактика одного пит-стопа сработала, так что мы вполне счастливы. Надеюсь, в следующем году мы сделаем шаг вперёд и сможем побороться за титул, но на фоне того, где мы были в прошлом сезоне, мы добились большого прогресса», – сказал Леклер после гонки.
Гран-при Абу-Даби. Гонка.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 58 кругов.
2. Шарль Леклер («Феррари») +8.771.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +10.093.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +24.892.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +35.888.
6. Ландо Норрис («Макларен») +56.234.
7. Эстебан Окон («Альпин») +57.240.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:16.931.
9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1:23.268.
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:23.898
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