Феттель признан гонщиком дня на прощальном для себя Гран-при, который прошёл в Абу-Даби

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» немецкий ветеран Себастьян Феттель признан гонщиком дня на Гран-при Абу-Даби. В самой гонке пилот занял 10-е место.

Напомним, это последний Гран-при для Феттеля. Он покидает профессиональный спорт, а его место в «Астон Мартин» в следующем сезоне займёт Фернандо Алонсо.

Гран-при Абу-Даби. Гонка.



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 58 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +8.771.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +10.093.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +24.892.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +35.888.

6. Ландо Норрис («Макларен») +56.234.

7. Эстебан Окон («Альпин») +57.240.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:16.931.

9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1:23.268.

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:23.898.

11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:29.371.

12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.

13. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.

14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг.

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.

16. Мик Шумахер («Хаас») +1 круг.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг.

18. Николас Латифи («Уильямс») — сошёл.

19. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — сошёл.

20. Фернандо Алонсо («Альпин») — сошёл.