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Расселл: эта гонка вернула «Мерседес» в реальность

Расселл: эта гонка вернула «Мерседес» в реальность
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу итогов Гран-при Абу-Даби.

«Эта гонка могла бы стать незабываемой, но сегодня мы, вероятно, ошибались больше, чем было дозволено. В этот уикенд нам не хватало темпа, мы старались изо всех сил, но эта гонка стала для нас одной из самых сложных в сезоне. Жаль, что она сложилась так. Я начал борьбу с Карлосом Сайнсом, но из-за длинного первого пит-стопа и пятисекундного штрафа гонка для меня была закончена. Этот Гран-при вернул нас к реальности после высоких результатов в Бразилии на трассе, которая гораздо лучше подходила нашей машине. Сегодняшний день просто подчеркнул то, что мы уже знали: нам предстоит ещё много улучшений в течение зимы. Все члены команды в Брэкли и Бриксуорте стараются изо всех сил, и мы движемся в правильном направлении. И мы уверены, что в следующем году у нас будет более сильная машина», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.

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