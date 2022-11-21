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Перес считает, что уступил Леклеру во многом из-за темпа Ферстаппена в середине гонки

Перес считает, что уступил Леклеру во многом из-за темпа Ферстаппена в середине гонки
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес считает, что темп напарника по команде Макса Ферстаппена в среднем отрезке Гран-при Абу-Даби стал ключевой причиной того, что Шарль Леклер смог выиграть в борьбе за второе место.

«Так устроен этот спорт, иногда ты выигрываешь, а иногда проигрываешь. «Феррари» и Шарль провели фантастическую гонку, они отлично управляли шинами и были сильнее нас, особенно в первом отрезке.

Во втором отрезке, когда я был позади Макса — который шёл на один пит-стоп, а я на два, — я не смог максимально использовать скорость своего болида и не смог атаковать так сильно, как должен был. Это немного усложнило нашу стратегию. Мы просто не приложили столько усилий, сколько должны были и, вероятно, потеряли примерно две секунды.

Но в конце дня мы выложились по полной, и это действительно важно», — приводит слова Переса Racingnews365.

Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине:

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